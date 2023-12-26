Natal Penuh Salju Selimuti Skotlandia Meski Suhu Terasa Hangat

SKOTLANDIA - Natal putih telah secara resmi dikonfirmasi oleh Met Office setelah hujan salju di Dataran Tinggi Skotlandia.

Campuran hujan dan salju dilaporkan terjadi di Jembatan Tulloch dan Aviemore pada Senin (25/12/2023) sore meskipun suhu sedang di tempat lain.

Hujan salju ringan juga terjadi di Braemar, Aberdeenshire.

Kantor Meteorologi juga untuk sementara mengkonfirmasi rekor suhu minimum harian tertinggi untuk Hari Natal, yaitu 12,4C.

BACA JUGA: Korlantas Siapkan Rekayasa Lalin Arus Balik Libur Natal 2023 Hari Ini

Kantor Meteorologi mengatakan suhu di Bandara Exeter dan East Malling, Kent, tidak turun di bawah 12,4 derajat Celcius, kata mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 11,5 derajat Celcius yang diukur di Waddon di Croydon pada 1983.

Suhu tertinggi tercatat sebesar 13,6C di Bandara Exeter, menjadikannya tanggal 25 Desember terpanas sejak 2016.

Namun, hanya satu kepingan salju yang harus diamati dalam periode 24 jam agar Hari Natal dapat diklasifikasikan sebagai "putih" secara resmi.

Sebagian besar wilayah Skotlandia mengalami hujan dengan suhu tertinggi 8C atau 9C, sedangkan wilayah lain di negara itu mengalami hari-hari yang sejuk dan lembap.