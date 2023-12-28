Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perayaan Natal Berakhir Horor, Berlayar dengan Kapal Pesiar hingga Pesawat Alami Turbulensi Aneh

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:04 WIB
Perayaan Natal Berakhir Horor, Berlayar dengan Kapal Pesiar hingga Pesawat Alami Turbulensi Aneh
Liburan Natal berakhir horor, berlayar dengan kapal pesiar mengelilingi Karibia hingga pesawat mengalami turbulensi aneh (Foto: SOPA Images/LightRocket)
LONDON Liburan Natal satu ini seolah menjadi liburan meriah yang sempurna. Berlayar mengelilingi Karibia yang cerah, sebelum terbang kembali ke Inggris yang dingin dan basah tepat pada saat Natal.

Namun liburan indah itu berubah menjadi mimpi buruk bagi 225 penumpang Inggris di kapal pesiar P&O Cruises’ Caribbean Fly-Cruise, setelah penerbangan sewa mengalami turbulensi yang “aneh”. Kejadian ini membuat beberapa penumpang mendarat di rumah sakit (RS) dan menunda kepulangan semua orang hingga setelah Natal.

Seperti diketahui, para penumpang telah memesan pelayaran satu atau dua minggu dengan kapal mewah Arvia. Dengan tidak kurang dari empat kolam renang dan 30 bar dan restoran di dalamnya, ini ditetapkan menjadi perjalanan impian mengelilingi destinasi utama Karibia, termasuk Antigua, St. Lucia, dan Republik Dominika.

Kebetulan, pelayaran itu berjalan sesuai rencana. Tapi pulang tepat waktu untuk Natal adalah cerita yang berbeda.

Penumpang menaiki pesawat sewaan, yang diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran, untuk menerbangkan mereka dari Barbados ke Manchester pada tanggal 23 Desember, namun tak lama setelah lepas landas, pesawat tersebut mengalami mimpi buruk bagi setiap penerbang.

Pesawat mengalami turbulensi udara jernih, yang tidak mungkin diprediksi. Dua setengah jam setelah penerbangan, Airbus 300-200, yang dioperasikan oleh Maleth Aero, meluncur di ketinggian 38.000 kaki.

Pesawat dialihkan ke Bandara LF Wade di Bermuda, dimana 11 penumpang dibawa ke rumah sakit. Juru bicara P&O Cruises mengonfirmasi bahwa semuanya dipulangkan pada hari yang sama. Tak satu pun dari 13 awak terluka.

