Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rayakan Natal, Pangeran William dan Kate Rilis Foto Anak Terbaru dengan Nuansa Putih Hitam

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:03 WIB
Rayakan Natal, Pangeran William dan Kate Rilis Foto Anak Terbaru dengan Nuansa Putih Hitam
Pangeran William dan Kate rilis foto anak terbaru dengan nuansa putih dan hitam untuk merayakan Natal (Foto: Istana Kensington)
A
A
A

LONDON Pangeran dan Putri Wales telah merilis foto baru anak mereka Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, untuk merayakan Natal.

Dalam foto hitam putih yang diambil Josh Shinner, terlihat anak-anak sedang duduk di bangku kayu.

Shinner juga mengambil foto yang digunakan pada kartu Natal keluarga tahun ini.

Pasangan itu memposting gambar itu di media sosial, menulis "Mengucapkan Selamat Natal kepada semua orang, dari keluarga kami hingga keluarga Anda! W&C".

Dalam gambar kartu Natal mereka, yang dirilis awal bulan ini, keluarga tersebut terlihat bersama dalam foto hitam putih lainnya yang disusun mengelilingi Putri Charlotte yang sedang duduk di kursi.

Mereka semua mengenakan kemeja putih, dengan Catherine, Putri Wales, dan putrinya Charlotte, delapan, mengenakan jeans. Sedangkan Pangeran Wales mengenakan celana panjang hitam bersama putranya Pangeran George, 10, dan Pangeran Louis, 5, yang mengenakan celana pendek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2946358/department-store-mewah-jepang-minta-maaf-atas-807-kue-natal-yang-hancur-tuai-kecaman-warganet-AhZjsvY0Qi.jpg
Department Store Mewah Jepang Minta Maaf Atas 807 Kue Natal yang Hancur, Tuai Kecaman Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2946255/perayaan-natal-berakhir-horor-berlayar-dengan-kapal-pesiar-hingga-pesawat-alami-turbulensi-aneh-Kzty9cigKB.jpg
Perayaan Natal Berakhir Horor, Berlayar dengan Kapal Pesiar hingga Pesawat Alami Turbulensi Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/18/2945691/mengenal-kota-yiwu-di-china-kota-pengekspor-aksesoris-natal-terbesar-di-dunia-ktJyp4MBgp.jpg
Mengenal Kota Yiwu di China, Kota Pengekspor Aksesoris Natal Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/18/2945086/natal-penuh-salju-selimuti-skotlandia-meski-suhu-terasa-hangat-VeJIwKJqB4.jpg
Natal Penuh Salju Selimuti Skotlandia Meski Suhu Terasa Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/18/2941474/3-tradisi-natal-unik-di-jepang-U33nwRqOKY.jpg
3 Tradisi Natal Unik di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/26/18/2734164/pesan-natal-paus-dunia-menderita-kelaparan-perdamaian-dan-serukan-perang-di-ukraina-berakhir-PfrbuEXZCF.jpg
Pesan Natal Paus, Dunia Menderita 'Kelaparan Perdamaian' dan Serukan Perang di Ukraina Berakhir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement