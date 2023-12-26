Rayakan Natal, Pangeran William dan Kate Rilis Foto Anak Terbaru dengan Nuansa Putih Hitam

Pangeran William dan Kate rilis foto anak terbaru dengan nuansa putih dan hitam untuk merayakan Natal (Foto: Istana Kensington)

LONDON – Pangeran dan Putri Wales telah merilis foto baru anak mereka Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, untuk merayakan Natal.

Dalam foto hitam putih yang diambil Josh Shinner, terlihat anak-anak sedang duduk di bangku kayu.

Shinner juga mengambil foto yang digunakan pada kartu Natal keluarga tahun ini.

Pasangan itu memposting gambar itu di media sosial, menulis "Mengucapkan Selamat Natal kepada semua orang, dari keluarga kami hingga keluarga Anda! W&C".

Dalam gambar kartu Natal mereka, yang dirilis awal bulan ini, keluarga tersebut terlihat bersama dalam foto hitam putih lainnya yang disusun mengelilingi Putri Charlotte yang sedang duduk di kursi.

Mereka semua mengenakan kemeja putih, dengan Catherine, Putri Wales, dan putrinya Charlotte, delapan, mengenakan jeans. Sedangkan Pangeran Wales mengenakan celana panjang hitam bersama putranya Pangeran George, 10, dan Pangeran Louis, 5, yang mengenakan celana pendek.