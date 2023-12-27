Mengenal Kota Yiwu di China, Kota Pengekspor Aksesoris Natal Terbesar di Dunia

Mengenal Kota Yiwu China, kota pengekspor aksesoris Natal terbesar di dunia (Foto: Al Jazeera)

CHINA - Terletak di provinsi Zhejiang, China atau Tiongkok, Yiwu menarik importir dari seluruh dunia. Kota ini telah menjadi tempat gerai barang-barang kecil produksi lokal yang dicari oleh para pedagang dari seluruh dunia.

Jika di Indonesia mempunyai Mangga Dua atau Asemka sebagai tempat gerai barang-barang produksi lokal terkenal dengan bangunan yang terpadu, Yiwu mempunyai Pasar Perdagangan Internasional Yiwu.

Pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota ini terdiri dari 20 bangunan yang saling terhubung. Setiap bangunannya memiliki pengelompokan barang untuk dijual secara sistematis.

Setiap bangunan memiliki pengelompokan barang untuk dijual secara sistematis. Satu penyewa menjual jenis barang tertentu, namun pilihannya sangat beragam. Toko satu dengan toko lainnya tidak menjual sama seperti kebanyakan toko grosir di Indonesia.

Natal merupakan hari libur kecil di negara Tiongkok. Dari segi bisnis, perekonomian negara tumbuh subur selama musim liburan. Sekitar 60% dekorasi Natal di dunia berasal dari pabrik Yiwu di provinsi Zhejiang.

"Merry Christmas!" "Frohe Weihnachten!" "Joyeux noël!" "Feliz Navidad!" stiker dalam berbagai bahasa untuk merayakan Natal terlihat di dinding Kota Perdagangan Internasional Yiwu, yang sering disebut ‘supermarket global’ perlengkapan Natal.

Setiap hari terasa seperti Natal di Festival Seni Pasar Perdagangan Internasional Yiwu. Hanya sebuah sudut kecil dari pasar grosir barang-barang kecil terbesar di dunia, lorong demi lorong toko memajang berbagai dekorasi meriah, mulai dari topeng Natal, pohon Natal, hingga hiasan berwarna-warni.