Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Kota Yiwu di China, Kota Pengekspor Aksesoris Natal Terbesar di Dunia

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:54 WIB
Mengenal Kota Yiwu di China, Kota Pengekspor Aksesoris Natal Terbesar di Dunia
Mengenal Kota Yiwu China, kota pengekspor aksesoris Natal terbesar di dunia (Foto: Al Jazeera)
A
A
A

CHINA - Terletak di provinsi Zhejiang, China atau Tiongkok, Yiwu menarik importir dari seluruh dunia. Kota ini telah menjadi tempat gerai barang-barang kecil produksi lokal yang dicari oleh para pedagang dari seluruh dunia.

Jika di Indonesia mempunyai Mangga Dua atau Asemka sebagai tempat gerai barang-barang produksi lokal terkenal dengan bangunan yang terpadu, Yiwu mempunyai Pasar Perdagangan Internasional Yiwu.

Pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota ini terdiri dari 20 bangunan yang saling terhubung. Setiap bangunannya memiliki pengelompokan barang untuk dijual secara sistematis.

Setiap bangunan memiliki pengelompokan barang untuk dijual secara sistematis. Satu penyewa menjual jenis barang tertentu, namun pilihannya sangat beragam. Toko satu dengan toko lainnya tidak menjual sama seperti kebanyakan toko grosir di Indonesia.

Natal merupakan hari libur kecil di negara Tiongkok. Dari segi bisnis, perekonomian negara tumbuh subur selama musim liburan. Sekitar 60% dekorasi Natal di dunia berasal dari pabrik Yiwu di provinsi Zhejiang.

"Merry Christmas!" "Frohe Weihnachten!" "Joyeux noël!" "Feliz Navidad!" stiker dalam berbagai bahasa untuk merayakan Natal terlihat di dinding Kota Perdagangan Internasional Yiwu, yang sering disebut ‘supermarket global’ perlengkapan Natal.

Setiap hari terasa seperti Natal di Festival Seni Pasar Perdagangan Internasional Yiwu. Hanya sebuah sudut kecil dari pasar grosir barang-barang kecil terbesar di dunia, lorong demi lorong toko memajang berbagai dekorasi meriah, mulai dari topeng Natal, pohon Natal, hingga hiasan berwarna-warni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2946358/department-store-mewah-jepang-minta-maaf-atas-807-kue-natal-yang-hancur-tuai-kecaman-warganet-AhZjsvY0Qi.jpg
Department Store Mewah Jepang Minta Maaf Atas 807 Kue Natal yang Hancur, Tuai Kecaman Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2946255/perayaan-natal-berakhir-horor-berlayar-dengan-kapal-pesiar-hingga-pesawat-alami-turbulensi-aneh-Kzty9cigKB.jpg
Perayaan Natal Berakhir Horor, Berlayar dengan Kapal Pesiar hingga Pesawat Alami Turbulensi Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/18/2945111/rayakan-natal-pangeran-william-dan-kate-rilis-foto-anak-terbaru-dengan-nuansa-putih-hitam-EFAB0BDe6r.jpg
Rayakan Natal, Pangeran William dan Kate Rilis Foto Anak Terbaru dengan Nuansa Putih Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/18/2945086/natal-penuh-salju-selimuti-skotlandia-meski-suhu-terasa-hangat-VeJIwKJqB4.jpg
Natal Penuh Salju Selimuti Skotlandia Meski Suhu Terasa Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/18/2941474/3-tradisi-natal-unik-di-jepang-U33nwRqOKY.jpg
3 Tradisi Natal Unik di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/26/18/2734164/pesan-natal-paus-dunia-menderita-kelaparan-perdamaian-dan-serukan-perang-di-ukraina-berakhir-PfrbuEXZCF.jpg
Pesan Natal Paus, Dunia Menderita 'Kelaparan Perdamaian' dan Serukan Perang di Ukraina Berakhir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement