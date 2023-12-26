Mendagri Inggris Minta Maaf Setelah Bercanda Soal Bius Istrinya dengan Minuman

LONDON - Menteri Dalam Negeri Inggris James Cleverly meminta maaf setelah dia dilaporkan bercanda tentang membubuhi minuman istrinya dengan obat penenang yang dikenal dapat digunakan sebagai obat pemerkosaan. Tindakan, yang dikenal sebagai spiking, adalah perbuatan kriminal yang serius.

Tabloid Sunday Mirror melaporkan bahwa Cleverly, salah satu menteri paling senior di pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak, bercanda kepada tamu wanita di sebuah acara bulan ini bahwa "sedikit" obat dalam minuman istrinya setiap malam "tidak benar-benar ilegal".

Dia dilaporkan bercanda bahwa rahasia pernikahan yang langgeng adalah memastikan pasangan Anda adalah "seseorang yang selalu dibius ringan sehingga dia tidak akan pernah menyadari ada pria yang lebih baik di luar sana".

Surat kabar itu juga mengatakan hal itu terjadi pada hari yang sama Cleverly, menteri yang mengawasi penegakan hukum, mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi lonjakan minuman keras, termasuk perubahan undang-undang.

"Dalam percakapan yang selalu dipahami sebagai percakapan pribadi, James, Menteri Dalam Negeri yang menangani spiking, melontarkan apa yang jelas-jelas dimaksudkan sebagai lelucon ironis - dan dia meminta maaf," kata juru bicara Cleverly dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.