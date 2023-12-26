Ganjar Blusukan ke Pasar Jamu Nguter, Dorong Indonesia Jadi Pusat Herbal Dunia

SUKOHARJO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya akan mendorong dan mengakomodir kebutuhan terkait perkembangan jamu lokal agar bisa menjadi produk herbal yang digandrungi dalam lifestyle hidup sehat.

Hal itu ia ungkap setelah blusukan ke Pasar Jamu Nguter Dusun II, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

"Permintaannya kafe-kafe jamu diperbanyak dengan satu harapan minuman tradisional yang berbasis jamu akan menjadi lifestyle orang untuk hidup sehat, jadi kita mau dorong itu," kata Ganjar di lokasi.

Agar produk jamu lokal bisa semakin mendunia, Capres yang didukung Partai Perindo ini juga mendorong agar kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri bisa menjadi 'warung' utama dalam memasarkan produk jamu asli Indonesia.

Menurut Ganjar, hal itu bakal menjadi ajang promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan jamu ke masyarakat dunia.

"Penting untuk kawan-kawan duta besar kalau, kantor duta besar jadi outletnya, sehingga ada tamu disuguhi jamu, lalu dia menceritakan jamu, rasanya ini promosi yang cukup bagus," ungkap Ganjar.

"Kita akan dorong itu biar kita menjadi pusat herbal dunia," sambungnya.