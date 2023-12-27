Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pangkas Biaya Nikah yang Kian Mahal, Pernikahan Massal 50 Pengantin Digelar di Afghanistan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:56 WIB
Pangkas Biaya Nikah yang Kian Mahal, Pernikahan Massal 50 Pengantin Digelar di Afghanistan
50 pengantin terlibat dalam pernikahan massal yang digelar di Afghanistan (Foto: MenaFM)
A
A
A

KABUL - Pernikahan massal yang melibatkan 50 pasangan pengantin telah digelar di Afghanistan.

Upacara seperti ini menjadi lebih umum karena pasangan berpenghasilan rendah berupaya menghindari mahalnya biaya pernikahan tradisional.

Media lokal melaporkan calon pengantin berada di sayap yang terpisah. Lalu setelah makan siang mereka muncul.

Acara yang diadakan di Kabul ini diselenggarakan oleh sebuah badan amal yang juga menyediakan barang-barang bagi pengantin baru, termasuk karpet dan peralatan rumah tangga, untuk memulai kehidupan pernikahan mereka.

Seorang pejabat dari Kementerian Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan berbicara pada upacara sederhana tersebut.

Meskipun bacaan Alquran dibacakan, tarian dan musik tetap dilarang oleh penguasa Taliban di negara itu sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Kedua mempelai kemudian dibawa menggunakan mobil berhiaskan pita hijau dan bunga mawar plastik merah berbentuk hati.

Roohullah Rezayi, 18, menjelaskan kepada kantor berita AFP bahwa dia tidak mampu mengadakan pernikahan tunggal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/18/3167916/gempa_afghanistan-ZsAr_large.jpg
Dua Gempa Susulan Guncang Afghanistan, Korban Tewas 2.200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010465/hampir-100-orang-tewas-akibat-banjir-bandang-di-afghanistan-n828FWbR2J.jpg
Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/18/3007191/banjir-bandang-tewaskan-setidaknya-153-orang-di-afghanistan-gTHNw4ydyd.jpg
Banjir Bandang Tewaskan Setidaknya 153 orang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986627/serangan-bom-bunuh-di-bank-kandahar-tewaskan-21-orang-isis-mengaku-bertanggung-jawab-8DxF4z4rps.jpg
Serangan Bom Bunuh di Bank Kandahar Tewaskan 21 Orang, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972647/tanah-longsor-akibat-salju-tebal-landa-afghanistan-25-orang-tewas-vBGZNVo8Be.jpg
Tanah Longsor Akibat Salju Tebal Landa Afghanistan, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958166/pesawat-rusia-membawa-6-orang-hilang-di-afghanistan-diduga-jatuh-vZTNiCSkUy.jpg
Pesawat Rusia Membawa 6 Orang Hilang di Afghanistan, Diduga Jatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement