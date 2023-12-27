Ancam Balas Pembunuhan Komandannya, Iran Rilis Video Pembunuhan PM Israel Benjamin Netanyahu

TEHERAN - Militer Iran pada Selasa, (26/12/2023) merilis video animasi yang menggambarkan pembunuhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah ketegangan seputar kematian seorang pejabat militer Iran.

Pada Senin, (25/12/2023) outlet berita Iran yang dikelola pemerintah melaporkan bahwa Sayyed Razi Mousavi, seorang penasihat senior Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) di Suriah, terbunuh oleh serangan udara di dekat ibu kota Damaskus. Mousavi digambarkan sebagai salah satu pejabat IRGC yang paling lama menjabat di Suriah dan kepala koordinator aliansi militer Iran dengan negara tersebut. Kematiannya kemudian dikuatkan oleh sumber dalam laporan Reuters.

Israel telah lama melakukan serangan militer di Suriah, yang berbatasan dengan Suriah di utara, dan mengklaim bahwa serangan tersebut terfokus pada sasaran yang berafiliasi dengan Iran, yang telah mengirimkan pasukan militer ke negara tersebut sejak tahap awal perang saudara di Suriah. Frekuensi serangan ini meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekira 1.200 warga Israel.

IRGC menyalahkan Israel atas serangan tersebut, sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak berkomentar mengenai masalah ini.

“Saya tidak akan mengomentari laporan asing, baik laporan ini maupun laporan lainnya di Timur Tengah,” kata Juru Bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari sebelumnya kepada wartawan Reuters tentang situasi tersebut. “Militer Israel jelas mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan keamanan Israel.”