HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel di Suriah Bunuh Komandan Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |09:12 WIB
Serangan Udara Israel di Suriah Bunuh Komandan Iran
Serangan udara Israel di Suriah bunuh komandan Iran (Foto: AFP)
A
A
A

SURIAH - Seorang komandan senior Iran tewas dalam dugaan serangan Israel di Suriah.

Media Iran Tasnim mengatakan Seyyed Razi Mousavi adalah "penasihat militer berpengalaman" untuk Korps Garda Revolusi Islam.

Dia dilaporkan tewas dalam serangan udara di daerah Sayyida Zeinab di tenggara Damaskus.

Israel telah melakukan serangan militer di Suriah selama bertahun-tahun, terhadap apa yang dikatakannya sebagai sasaran yang terkait dengan Iran.

Frekuensi serangan meningkat selama beberapa bulan terakhir setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pasukan Iran telah hadir di Suriah sejak tahap awal perang saudara Suriah, di mana mereka membantu mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontakan yang meluas terhadap pemerintahannya.

Mousavi disebut-sebut merupakan ajudan komandan IRGC Qassem Soleimani, yang dibunuh Amerika Serikat (AS) pada 2020.

Halaman:
1 2
      
