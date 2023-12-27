Nongkrong di Koridor Gatsu, Alam Ganjar: Orang Solo Asyik-Asyik

SOLO - Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar menikmati suasana malam Kota Solo dengan wedangan di Kawasan Koridor Gatot Subroto (Gatsu), Selasa (26/12) malam. Menurutnya Kota Solo dipenuhi orang-orang asyik.

Pantauan di lapangan, Alam terlihat nongkrong tepatnya di sebelah lampu merah perempatan Gatsu sekitar pukul 11:00 WIB. Di sana ia bersama sejumlah temannya asik ngobrol.

Gerombolan Putra Capres no urut 3 itu sempat menanggap kelompok pengamen yang melintas untuk menghidupkan suasana. Selain itu, Alam juga tampak bermain game Mobile Legend dengan 4 orang remaja yang tengah nongkrong.

"Tempatnya oke sih, rame banget tadi juga banyak ada temen-temen nyanyi-nyanyi," ujarnya saat diwawancarai.

Menurut Alam, Koridor Gatsu yang merupakan lokasi wisata baru di Kota Solo, memiliki keunggulan dari segi karakter manusianya. Ia menyebut orang-orang di kawasan tersebut asik-asik.