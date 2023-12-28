Usai Senam Bersama Warga, Siti Atikoh Menyantap Semangkuk Soto Ayam di Magelang

MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini, dirinya datang ke Magelang. Siti Atikoh memulai aktivitasnya dengan melakukan senam Sicita dan Rambut putih di Lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023).

Senam merupakan olahraga rutin yang kerap dilakukan Siti Atikoh untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah kesibukannya. Seperti biasa, Siti Atikoh terlihat lincah dan sangat bersemangat menggerakkan tubuhnya sesuai iringan lagu yang sedang diputar.

Olahraga senam ini tentu membuat perut menjadi lapar. Siti Atikoh langsung melanjutkan perjalanan sejauh 350 meter dari lapangan Kwarasan menuju Kuliner Diponegoro untuk mencicipi soto ayam khas Magelang. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh didampingi oleh beberapa orang dari partai pengusung capres Ganjar-Mahfud.

Saat sedang berjalan santai, seorang warga menghentikan langkah Siti Atikoh. Hal ini membuat ibunda Alam Ganjar itu terkejut. Namun, ternyata warga tersebut hanya ingin mengajak Siti Atikoh berfoto bersama.

Dengan ramah Siti Atikoh menerima ajakan tersbeut. Siti Atikoh berfoto bersama warga dengan wajah bahagia memamerkan senyum manis khas dirinya.

Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun dengan gembira melayani masyarakat yang minta bersalaman dengannya satu per satu. Bahkan ada anak kecil yang menghampirinya untuk salim. Dengan penuh kehangatan, Siti Atikoh pun langsung menyami anak lelaki tersebut sambil mengelus kepalanya.