Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Usai Senam Bersama Warga, Siti Atikoh Menyantap Semangkuk Soto Ayam di Magelang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:46 WIB
Usai Senam Bersama Warga, Siti Atikoh Menyantap Semangkuk Soto Ayam di Magelang
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini, dirinya datang ke Magelang. Siti Atikoh memulai aktivitasnya dengan melakukan senam Sicita dan Rambut putih di Lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Barat, Kamis (28/12/2023).

Senam merupakan olahraga rutin yang kerap dilakukan Siti Atikoh untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah kesibukannya. Seperti biasa, Siti Atikoh terlihat lincah dan sangat bersemangat menggerakkan tubuhnya sesuai iringan lagu yang sedang diputar.

Olahraga senam ini tentu membuat perut menjadi lapar. Siti Atikoh langsung melanjutkan perjalanan sejauh 350 meter dari lapangan Kwarasan menuju Kuliner Diponegoro untuk mencicipi soto ayam khas Magelang. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh didampingi oleh beberapa orang dari partai pengusung capres Ganjar-Mahfud.

Saat sedang berjalan santai, seorang warga menghentikan langkah Siti Atikoh. Hal ini membuat ibunda Alam Ganjar itu terkejut. Namun, ternyata warga tersebut hanya ingin mengajak Siti Atikoh berfoto bersama.

Dengan ramah Siti Atikoh menerima ajakan tersbeut. Siti Atikoh berfoto bersama warga dengan wajah bahagia memamerkan senyum manis khas dirinya.

Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun dengan gembira melayani masyarakat yang minta bersalaman dengannya satu per satu. Bahkan ada anak kecil yang menghampirinya untuk salim. Dengan penuh kehangatan, Siti Atikoh pun langsung menyami anak lelaki tersebut sambil mengelus kepalanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement