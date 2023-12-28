Advertisement
HOME NEWS JATENG

Heboh! Ribuan Pengunjung Mata Air Cokro Klaten Histeris Sambil Salam Tiga Jari Sambut Ganjar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |11:17 WIB
Heboh! Ribuan Pengunjung Mata Air Cokro Klaten Histeris Sambil Salam Tiga Jari Sambut Ganjar
Ribuan Orang Sambut Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

KLATEN - Ribuan pengunjung obyek wisata Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah mendadak heboh saat Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor urut 3 -- yang juga diusung oleh Partai Perindo, menyapa pengunjung dan menikmati jagung susu keju (jasuke) di arena wisata tersebut.

Serentak, para pengunjung tersebut histeris dan serentak melakukan salam tiga jari. Layaknya pengunjung biasa, Ganjar beli tiket sebelum masuk ke arena wisata. Ia pun sempat berbagi tiket pada pengunjung yang lain.

"Sudah beli tiket apa belum? Ini aku kasih tiket," kata Ganjar kepada salah seorang pengunjung.

Ganjar yang mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' menjadi pusat perhatian. Pengunjung yang sedang berenang maupun bersantai mendadak heboh.

Ada yang bergegas mengambil ponsel untuk mengabadikan momen. Dan, sebagian besar teriak histeris memanggil nama Ganjar sambil mengangkat tangan salam tiga jari.

Salah satunya, Ningrum, wisatawan asal Solo yang girang bukan kepalang bisa bertemu dengan Ganjar secara langsung. Ia tidak menyangka momen liburan bersama keluarga bertambah seru karena kedatangan Ganjar.

"Tidak menyangka kalau Pak Ganjar ke sini. Rasanya senang, ini pas piknik bersama keluarga," katanya.

Dikatakannya, Ganjar adalah sosok pemimpin yang ramah dan merakyat. Ia pun mendukung Ganjar untuk menjadi presiden. "Iya Solo tetap Pak Ganjar, semoga bisa jadi presiden," terangnya.

Begitu pula dengan Saliem, yang rela berdesakan dengan wisatawan yang lain untuk bisa bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu. "Wah, senang banget bisa lihat Pak Ganjar. Orangnya baik. Pokoknya menang," ucapnya.

Sementara, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keberadaan desa wisata membuat desa semakin mandiri dan berdikari. Apalagi saat liburan, desa wisata mendapat pemasukan dari wisatawan.

