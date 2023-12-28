Advertisement
HOME NEWS JATENG

Atikoh Ungkap Program Ganjar-Mahfud Tuntaskan Kemiskinan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:39 WIB
Atikoh Ungkap Program Ganjar-Mahfud Tuntaskan Kemiskinan
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
MAGELANG – Istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menekankan pentingnya gaya hidup sehat sebelum dimulainya Senam Sicita dan Rambut Putih yang dihadiri ibu-ibu di Lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Sebelum melakukan Senam Sicita, Atikoh menjelaskan pentingnya pendidikan untuk memiliki kehidupan lebih baik. Bahkan, hal ini juga sudah tertuang dalam program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Atikoh memperkenalkan program Ganjar-Mahfud, yakni Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana demi mengentaskan kemiskinan rakyat. Hal ini diyakini dapat membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

“Memberikan pembelajaran, edukasi kepada warga. Terkait seperti satu keluarga miskin satu sarjana seperti itu. Ini yang benar-benar perjuangan keluarga miskin itu bagaimana bisa anak-anaknya mencapai pendidikan tinggi, sehingga nanti kehidupan mereka juga bisa terangkat,” ujar Atikoh dalam sambutannya.

Cucu pendiri ponpes PP Riyadus Sholikhin Kalijaran KH Hisyam A Karim itu juga mendengar aspirasi warga sekitar setelah senam di Lapangan Kwarasan. Atikoh menyebutkan sebagian besar keliuhan membahas bantuan sosial tak tepat sasaran.

Menurut Atikoh, kekurangan itu bakal selesai oleh Ganjar-Mahfud yang memiliki KTP Sakti, sebuah program pengintegrasian data penerima bantuan pemerintah. Hal ini dapat meminimalisir bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Aspirasi itu bansos tidak tepat saran, kemudian yang miskin malah enggak dapat. Makanya, Ganjar-Mahfud menjawabnya dengan KTP Sakti itu, seperti satu KTP jadi sudah integrity, untuk apa pun ada di situ,” ucap Atikoh.

