Perempuan Dinilai Jadi Tiang Negara, Atikoh Ganjar: Kita Harus Kuat

JAKARTA - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, memberikan pesan kepada perempuan Indonesia untuk bisa menjadi manusia yang kuat. Pasalnya, perempuan merupakan tiang suatu negara.

Untuk itu, Atikoh meyakini suatu negara juga akan kuat bila para perempuan di suatu negara kuat. Pesan itu disampaikan Atikoh saat memberi sambutan sebelum melakukan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) dan senam 'Rambut Putih' di hadapan ratusan ibu-ibu di Lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

"Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama Itu kita sebagai perempuan harus bakoh. Bakoh tau ngga Bu? Kuat," kata Atikoh disambut teriakan para ibu-ibu.

BACA JUGA:

Salah sektor penting yang dicontohkan oleh Atikoh adalah di dalam rumah tangga. Ia mengibaratkan kalau perempuan itu menduduki jabatan setara menteri di rumah.

"Kita jadi di rumah itu bosnya kita loh, bu. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita, kita menjadi manager keuangan, bisa menjadi menteri pendidikan, menteri luar negeri, yang atur semua itu kita," ungkapnya.

Atas hal itu, kata Atikoh, perempuan harus bisa bekerja secara cepat. Ini sesuai dengan program dan tagline dari Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

Berkunjung ke Magelang, Siti Atikoh Ikut Senam Bareng Ratusan Ibu-ibu

"Sehingga perempuan itu harus tas tes sat set, kaya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sat set tas tes," imbuhnya.

Dikatakannya, Ganjar-Mahfud berkomitmen langsung menyelesaikan apa yang harus diselesaikan tanpa memikirkan kepentingan pribadi keduanya.

"Kalau ada masalah langsung diselesaikan, kalau ada sesuatu kita pasti karena apa bu? Ibu seorang perempuan itu jarang sekali hanya memikirkan diri sendiri ya," pungkas Atikoh.