Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perempuan Dinilai Jadi Tiang Negara, Atikoh Ganjar: Kita Harus Kuat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:14 WIB
Perempuan Dinilai Jadi Tiang Negara, Atikoh Ganjar: Kita Harus Kuat
Siti Atikoh di Magelang. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, memberikan pesan kepada perempuan Indonesia untuk bisa menjadi manusia yang kuat. Pasalnya, perempuan merupakan tiang suatu negara.

Untuk itu, Atikoh meyakini suatu negara juga akan kuat bila para perempuan di suatu negara kuat. Pesan itu disampaikan Atikoh saat memberi sambutan sebelum melakukan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) dan senam 'Rambut Putih' di hadapan ratusan ibu-ibu di Lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

"Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama Itu kita sebagai perempuan harus bakoh. Bakoh tau ngga Bu? Kuat," kata Atikoh disambut teriakan para ibu-ibu.

 BACA JUGA:

Salah sektor penting yang dicontohkan oleh Atikoh adalah di dalam rumah tangga. Ia mengibaratkan kalau perempuan itu menduduki jabatan setara menteri di rumah.

"Kita jadi di rumah itu bosnya kita loh, bu. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita, kita menjadi manager keuangan, bisa menjadi menteri pendidikan, menteri luar negeri, yang atur semua itu kita," ungkapnya.

Atas hal itu, kata Atikoh, perempuan harus bisa bekerja secara cepat. Ini sesuai dengan program dan tagline dari Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

Berkunjung ke Magelang, Siti Atikoh Ikut Senam Bareng Ratusan Ibu-ibu 

"Sehingga perempuan itu harus tas tes sat set, kaya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sat set tas tes," imbuhnya.

Dikatakannya, Ganjar-Mahfud berkomitmen langsung menyelesaikan apa yang harus diselesaikan tanpa memikirkan kepentingan pribadi keduanya.

"Kalau ada masalah langsung diselesaikan, kalau ada sesuatu kita pasti karena apa bu? Ibu seorang perempuan itu jarang sekali hanya memikirkan diri sendiri ya," pungkas Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement