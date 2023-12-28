Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditanya Warga Soal Pemberian Bansos Salah Sasaran, Ini Jawaban Siti Atikoh

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:27 WIB
Ditanya Warga Soal Pemberian Bansos Salah Sasaran, Ini Jawaban Siti Atikoh
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

PURWOREJO - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politik dan serap aspirasi di Jawa Tengah (Jateng) dengan berkunjung ke pabrik bulu mata EJ yang berlokasi di Karang Endep, Winong Lor, Kec. Gebang, Kabupaten Purworejo, Kamis (28/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, istri capres nomor urut 3 itu sempat berkeliling pabrik sambil berinteraksi langsung dengan para pekerja.

Setelah cukup berkeliling, Atikoh kemudian berdialog dengan para karyawan-karyawati pabrik tersebut. Beberapa pertanyaan pun disampaikan pekerja kepada Atikoh.

Salah satu pertanyaan datang dari Eti Marwati yang menanyakan soal bagaimana penanganan bantuan sosial (bansos) yang dianggap kerap salah sasaran.

"Jikalau nanti Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Pilpres 2024 nanti, kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pasal bantuan sosial karena bantuan sosial memang sudah sampai ke masyarakat tapi terkadang tidak tepat sasaran ibu," tanya Eti yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Merespons pertanyaan tersebut, Atikoh pun menyebutkan banyak menerima aduan serupa. Salah satunya dari orang yang membantunya di rumah.

"Ketika sudah punya anak kan resign, 'bunda saya Ko ga dapat apa-apa, ga dapet PKH ga dapet bansos ga dapet ini ini'," kata Atikoh menirukan salah satu aduan masyarakat tentang bansos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175657//bansos-fwrJ_large.png
Stimulus Ekonomi Khusus Masyarakat Miskin Cair Lagi, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807//bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814//bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174566//bansos_cair-CSlH_large.jpg
Cara Dapat Bansos yang Cair di Oktober 2025 demi Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173970//bansos-HZAj_large.jpg
Daftar 5 Bansos yang Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174269//bansos_di_oktober_2025-XPRi_large.jpg
5 Bansos Cair di Oktober 2025, Cek Siapa Saja Penerimanya  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement