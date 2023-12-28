Ditanya Warga Soal Pemberian Bansos Salah Sasaran, Ini Jawaban Siti Atikoh

PURWOREJO - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politik dan serap aspirasi di Jawa Tengah (Jateng) dengan berkunjung ke pabrik bulu mata EJ yang berlokasi di Karang Endep, Winong Lor, Kec. Gebang, Kabupaten Purworejo, Kamis (28/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, istri capres nomor urut 3 itu sempat berkeliling pabrik sambil berinteraksi langsung dengan para pekerja.

Setelah cukup berkeliling, Atikoh kemudian berdialog dengan para karyawan-karyawati pabrik tersebut. Beberapa pertanyaan pun disampaikan pekerja kepada Atikoh.

Salah satu pertanyaan datang dari Eti Marwati yang menanyakan soal bagaimana penanganan bantuan sosial (bansos) yang dianggap kerap salah sasaran.

"Jikalau nanti Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Pilpres 2024 nanti, kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pasal bantuan sosial karena bantuan sosial memang sudah sampai ke masyarakat tapi terkadang tidak tepat sasaran ibu," tanya Eti yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Merespons pertanyaan tersebut, Atikoh pun menyebutkan banyak menerima aduan serupa. Salah satunya dari orang yang membantunya di rumah.

"Ketika sudah punya anak kan resign, 'bunda saya Ko ga dapat apa-apa, ga dapet PKH ga dapet bansos ga dapet ini ini'," kata Atikoh menirukan salah satu aduan masyarakat tentang bansos.