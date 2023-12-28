Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bertemu Emak-Emak Magelang, Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Anak

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:46 WIB
Bertemu Emak-Emak Magelang, Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Anak
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh (foto: dok TPN)
A
A
A

MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politik. Setiap kegiatan safari politiknya, Siti Atikoh selalu bertemu dengan para ibu-ibu. Termasuk kala sedang melakukan senam di lapangan Kwarasan, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak hanya melakukan senam bersama. Dirinya pun mengedukasi ibu-ibu betapa pentingnya pendidikan tinggi untuk anak-anak.

“Ketika anak-anak kita memiliki pendidikan tinggi maka dia memiliki kesempatan yang luas, memiliki opportunity, memiliki apa ya positioning, posisi-posisi yang dia bisa banyak pilihan," kata Atikoh.

Namun, tidak dapat dipungkiri mahalnya biaya pendidikan di suatu universitas membuat banyak orangtua di beberapa daerah kecil tidak menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Hal ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi lantaran terbatasnya keuangan yang mereka miliki.

Siti Atikoh tidak ingin hal tersebut terus-menerus terjadi di Indonesia. Sebab, untuk menuju Indonesia emas di 2045, penting sekali anak-anak menimba ilmu setinggi-tingginya. Dengan mengenyam pendidikan tinggi, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan ke depan melalui perbaikan sumber daya manusia (SDM).

Maka dari itu, pasangan capres nomor urut 3 hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan membawa program “Satu Keluarga Satu Sarjana”.

"Kenapa Ganjar-Mahfud ini sangat menekankan satu keluarga miskin satu sarjana, karena inilah bagaimana kita menyiapkan SDM. SDM Indonesia untuk menjadi SDM yang tangguh dan menjemput Indonesia Emas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement