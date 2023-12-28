Bertemu Emak-Emak Magelang, Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Anak

MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politik. Setiap kegiatan safari politiknya, Siti Atikoh selalu bertemu dengan para ibu-ibu. Termasuk kala sedang melakukan senam di lapangan Kwarasan, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak hanya melakukan senam bersama. Dirinya pun mengedukasi ibu-ibu betapa pentingnya pendidikan tinggi untuk anak-anak.

“Ketika anak-anak kita memiliki pendidikan tinggi maka dia memiliki kesempatan yang luas, memiliki opportunity, memiliki apa ya positioning, posisi-posisi yang dia bisa banyak pilihan," kata Atikoh.

Namun, tidak dapat dipungkiri mahalnya biaya pendidikan di suatu universitas membuat banyak orangtua di beberapa daerah kecil tidak menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Hal ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi lantaran terbatasnya keuangan yang mereka miliki.

Siti Atikoh tidak ingin hal tersebut terus-menerus terjadi di Indonesia. Sebab, untuk menuju Indonesia emas di 2045, penting sekali anak-anak menimba ilmu setinggi-tingginya. Dengan mengenyam pendidikan tinggi, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan ke depan melalui perbaikan sumber daya manusia (SDM).

Maka dari itu, pasangan capres nomor urut 3 hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan membawa program “Satu Keluarga Satu Sarjana”.

"Kenapa Ganjar-Mahfud ini sangat menekankan satu keluarga miskin satu sarjana, karena inilah bagaimana kita menyiapkan SDM. SDM Indonesia untuk menjadi SDM yang tangguh dan menjemput Indonesia Emas," ungkapnya.