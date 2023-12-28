Advertisement
HOME NEWS JATENG

Semangatnya Emak-Emak di Magelang Senam Bersama Siti Atikoh

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:33 WIB
Semangatnya Emak-Emak di Magelang Senam Bersama Siti Atikoh
Siti Atikoh Ganjar senam bareng warga (foto: dok TPN)
A
A
A

MAGELANG - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, melakukan senam 'Sicita' dan 'Rambut Putih' bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) di lapangan Kwarasan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023).

Selain kader PDIP, senam ini juga diikuti oleh sukarelawan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Vita Erviani, Anggota DPRD Provinsi Jateng, Peni Dyah Perwitosari, dan Ketua DPC PDIP Kota Magelang Budi Prayitno.

Berdasarkan pantauan, ratusan orang telah berkumpul di lapangan Kwarasan, Magelang, sejak pukul 06.00 WIB, dan terlihat antusias untuk mengikuti senam.

Mereka mengikuti senam dengan atribut atau pakaian olahraga dominan berwarna merah. Mayoritas adalah ibu dan perempuan muda.

Siti Atikoh tiba di lokasi sekira pukul 06.30 WIB. Kedatangannya disambut meriah dan antusias oleh peserta yang sudah berkumpul.

Kedatangannya menarik perhatian massa yang hadir. Massa yang hadir pun antusias berebut untuk menyalami Atikoh. Tak jarang Atikoh juga diajak untuk berswafoto.

Usai hal itu, Atikoh langsung bergabung ke tengah-tengah massa untuk memulai senam. Namun, massa masih belum puas. Mereka kembali berebut untuk berswafoto dengan Atikoh, sampai istri mantan Gubernur Jateng itu kewalahan.

Halaman:
1 2
      
