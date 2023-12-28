Mudahkan Langkah Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Doa Bersama di Bandung Sekali Sepekan

BANDUNG – Relawan pemenangan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Baraya Ganjar-Mahfud (Bagama) Jawa Barat (Jabar), menggelar acara doa dan pengajian bersama Masyarakat Bandung.

Bertempat di Posko Bagama Jabar, acara tersebut digelar untuk memberikan dukungan moril, dengan melantunkan doa dan ayat suci, guna memberikan kemudahan dan kelancaran, bagi Ganjar-Mahfud dalam mengarungi kontestasi Pilpres 2024.

Selaku Ketua Acara, Taufiqurrohman mengatakan, Bagama Jabar akan mengundang masyarakat sekitar, khususnya yang ada di Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

Dengan tajuk ‘Doa Jabar Kanggo Mahfud Jeung Ganjar’, Bagama Jabar akan menggelar secara rutin, sekali sepekan, setiap Kamis malam.

“Adapun doa dan pengajian bersama ini insya allah akan digelar rutin setiap malam Jumat, dengan mengundang warga sekitar. Dengan satu harapan, berdoa bersama-sama untuk kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024,” ujar Taufiq, Kamis (28/12/2023).

Adapun untuk pengajian pertama kali ini, digelar pada Ba’da Isya dan turut dihadiri sekira 50 warga, yang berasal dari Kelurahan Lenkong.