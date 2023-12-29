Ngopi Bareng Milenial di Kediri, Caleg Perindo Venna Melinda Dikeluhkan Soal Lapangan Perkerjaan

KEDIRI - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo nomor urut 1, Venna Melinda ngopi bareng milineal di salah satu kafe di Kota Kediri.

Ia pun mendapat keluhan atas kurangnya lowongan pekerjaan bagi pemuda yang baru lulus sekolah. Pasalnya, saat ini banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan syarat telah berpengalaman bekerja, sehingga menghambat para pemuda utamanya generasi millenial untuk bekerja.

Salah satu peserta ngopi bareng, Adam beraharap agar Venna Melinda dapat menampung saran-saran dari anak muda, terutama tentang lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang baru lulus sekolah.

Adam menambahkan, Partai Perindo merupakan partai yang memiliki visi misi yang bagus, utamanya dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menampung aspirasi dan kabutuhan dari anak muda.