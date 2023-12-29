Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Drone Rusia yang Jatuh Ditembak Pasukan Ukraina

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:34 WIB
4 Drone Rusia yang Jatuh Ditembak Pasukan Ukraina
4 drone Rusia yang jatuh ditembak Ukraina (Foto: Reuters)
RUSIA - Pertahanan udara Rusia menembak jatuh drone Ukraina di empat wilayah di dalam wilayahnya, termasuk Moskow, setelah serangannya ke Kyiv.

Setelah Kyiv melaporkan ‘serangan drone terbesar’ di Ukraina sejak Moskow menginvasi negara itu pada Februari lalu. Kementerian Pertahanan Rusia, Alexander Fomin mengatakan bahwa pertahanan udara menghancurkan empat drone di wilayah Bryansk, Smolensk dan Tula.

Kementerian Pertahanan tidak mengatakan apakah ada lokasi tertentu yang menjadi sasaran serangan ataupun ada kerusakan atau korban jiwa.

Sebelumnya, Rusia mengatakan pihaknya juga telah menjatuhkan dua rudal Ukraina menuju rusia di atas laut Azov, antara kedua negara. Sementara itu, Ukraina mengatakan pertahanan udaranya telah menjatuhkan delapan dari sembilan drone.

Melansir dari Al Jazeera, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy menyebut serangan itu sebagai tindakan ‘teror yang disengaja’ dan mengatakan ‘kepemimpinan Rusia bangga dengan fakta bahwa serangan itu dapat membunuh’.

