INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Siti Atikoh Jalan Pagi di Purwokerto, Warga Antusias Minta Foto

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:17 WIB
Siti Atikoh Jalan Pagi di Purwokerto, Warga Antusias Minta Foto
Siti Atikoh jalan pagi di Purwokerto, warga antusias minta foto. (MPI/Nur Khabibi)
PURWOKERTO - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, melanjutkan safari politik di Jawa Tengah dengan berkunjung ke Purwokerto, Jumat (29/12/2023).

Mengawali kegiatannya di Kota Satria--julukan Purwokerto-- Siti Atikoh mengikuti senam di kawasan GOR Satria, Purwokerto yang berjarak lebih kurang 500 meter dari tempatnya menginap.

Atikoh tampak berjalan kaki menuju lokasi sekira pukul 06.18 WIB. Di tengah perjalanan, masyarakat baik yang sedang jalan pagi maupun berdagang yang melihat istri capres yang didukung Partai Perindo itu langsung menghampiri untuk bersalaman dan berfoto.

"Eh, Bu Atikoh. Ibu negaraku. Ibu Atikoh ibu negaraku," kata ibu berbaju merah muda.

