HOME NEWS JATENG

Atikoh Ganjar Pranowo Sempatkan Ziarah ke Makam Orangtua saat Kunjungi Purbalingga

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:46 WIB
Atikoh Ganjar Pranowo Sempatkan Ziarah ke Makam Orangtua saat Kunjungi Purbalingga
Siti Atikoh Supriyanti zirah ke makam orangtua (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PURBALINGGA - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan lawatannya di Purbalingga dengan berziarah ke makam sang ibunda, almarhumah Astuti di Baleraksa, Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Selain ibunda, di lokasi yang sama turut disemayamkan kakak dari Siti Atikoh, Ahmad Holid Suprianto, bude dari Siti Atikoh, Mudrikah, eyang dari Siti Atikoh, Ibrahim, dan mbah buyut Siti Atikoh, Soma Wecana.

Sepupu Siti Atikoh, Arif Habiburrahman menyebutkan, kegiatan istri capres yang didukung Partai Perindo itu memang rutin dilakukan.

Menurutnya, Atikoh bersama suami dan juga sang anak, Muhammad Zinedine Alam Ganjar juga selalu berziarah ke makam tersebut.

"Sebenarnya sama bapak (Ganjar) sering berziarah ke sini. Setahun sekali biasanya, apalagi kalau mau Ramadhan. Beliau pasti ke sini," kata Arif ditemui di lokasi.

Seusai berziarah, Atikoh pun menyempatkan diri untuk ramah tamah dengan keluarga serta tetangga sekitar. Nuansa hangat pun tercipta ketika berbincang dengan keluarga dan warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
