Program SMK Gratis Bagi Rakyat Miskin se-Indonesia, Ganjar Sebut hanya Butuh Anggaran Rp50 Triliun

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merencanakan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk rakyat miskin dengan anggaran sekitar Rp50 triliun.

Ganjar menyatakan bahwa dana tersebut dapat dialokasikan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan target 20% dari total anggaran. Untuk diketahui, anggaran pendidikan yang dicantumkan dalam APBN 2023, tercatat sebesar Rp612,2 triliun.

"Kami pernah menghitung, anggarannya sekitar Rp50 triliun. Jadi tidak terlalu mahal kan. Artinya itu jauh lebih sistematis untuk direalisasikan," kata Ganjar, dalam keterangan persnya, Jumat (29/12/2023).

Dalam kunjungannya ke Wonogiri, Jawa Tengah, pada Jumat (29/12/2023), Ganjar menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak terlalu mahal karena difokuskan pada konversi beberapa SMK yang sudah ada, bukan membangun SMK yang baru. Konversi SMK tersebut, lanjut Ganjar, menyesuaikan untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin.

"Kami tidak membuat yang baru, tetapi mengkonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK Gratis bagi anak dari keluarga miskin. Makanya dari sisi anggaran tidak terlalu mahal dan menurut saya ini jauh lebih produktif," ujarnya.

Menurut Capres berambut putih itu, program ini merupakan pengembangan dari SMK Vokasi di Jawa Tengah, yakni setiap lulusan dapat langsung memasuki dunia kerja. Tahap pertama program ini akan memperkenalkan minimal satu SMK Gratis di setiap kabupaten/kota, supaya anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan tanpa biaya dan siap bekerja setelah lulus.

“Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Vokasi di Jateng dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk mengembangkan secara nasional," ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.