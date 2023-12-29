Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Program SMK Gratis Bagi Rakyat Miskin se-Indonesia, Ganjar Sebut hanya Butuh Anggaran Rp50 Triliun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:13 WIB
Program SMK Gratis Bagi Rakyat Miskin se-Indonesia, Ganjar Sebut hanya Butuh Anggaran Rp50 Triliun
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merencanakan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk rakyat miskin dengan anggaran sekitar Rp50 triliun.

Ganjar menyatakan bahwa dana tersebut dapat dialokasikan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan target 20% dari total anggaran. Untuk diketahui, anggaran pendidikan yang dicantumkan dalam APBN 2023, tercatat sebesar Rp612,2 triliun.

"Kami pernah menghitung, anggarannya sekitar Rp50 triliun. Jadi tidak terlalu mahal kan. Artinya itu jauh lebih sistematis untuk direalisasikan," kata Ganjar, dalam keterangan persnya, Jumat (29/12/2023).

Dalam kunjungannya ke Wonogiri, Jawa Tengah, pada Jumat (29/12/2023), Ganjar menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak terlalu mahal karena difokuskan pada konversi beberapa SMK yang sudah ada, bukan membangun SMK yang baru. Konversi SMK tersebut, lanjut Ganjar, menyesuaikan untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin.

"Kami tidak membuat yang baru, tetapi mengkonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK Gratis bagi anak dari keluarga miskin. Makanya dari sisi anggaran tidak terlalu mahal dan menurut saya ini jauh lebih produktif," ujarnya.

Menurut Capres berambut putih itu, program ini merupakan pengembangan dari SMK Vokasi di Jawa Tengah, yakni setiap lulusan dapat langsung memasuki dunia kerja. Tahap pertama program ini akan memperkenalkan minimal satu SMK Gratis di setiap kabupaten/kota, supaya anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan tanpa biaya dan siap bekerja setelah lulus.

“Setelah kita melihat praktek yang sudah berjalan untuk SMK Vokasi di Jateng dan mereka langsung bisa kerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk mengembangkan secara nasional," ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement