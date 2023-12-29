Mahasiswa IPB Hilang di Pulau Sempu Malang Ditemukan Tewas

MALANG - Galang Edhi Swasono, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hilang di Pulau Sempu, Malang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Jumat pagi (29/12/2023) oleh nelayan di Pulau Sempu.

Kepala Kantor Basarnas Surabaya Muhammad Hariyadi menuturkan, jasad Galang Edhi Swasono ditemukan oleh nelayan setempat di sekitar Teluk Semut. Saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

"Mendapat info dari nelayan sekitar pukul 07.30 WIB, bahwa ada jenazah di sekitar Teluk Semut," ucap Hariyadi saat dikonfirmasi pada Jumat pagi.

Kemudian tim gabungan melakukan pengecekan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 07.50 WIB. Saat ke lokasi memang terdapat jenazah laki-laki yang teridentifikasi merupakan mahasiswa IPB Galang Edhi Swasono.

"Pada pukul 07.50 WIB, korban berhasil di evakuasi dalam kondisi meninggal dunia pada koordinat 8°26'42.7"S 112°40'51"E. Selanjutnya korban dievakusi menuju ke RSUD Saiful Anwar untuk dilakukan visum," tuturnya.

Penemuan jenazah Galang Edhi membuat operasi pencarian yang dilakukan sejak Kamis pagi kemarin hingga kini dihentikan. Seluruh petugas gabungan yang terlibat operasi pencarian ditarik ke satuan masing-masing.