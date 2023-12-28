Mahasiswa IPB Hilang di Pulau Sempu, Berpisah dari Rombongan Besar

MALANG - Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hilang di Pulau Sempu Malang ternyata sempat melakukan aktivitas sendirian dan berpisah dari rombongan. Saat itu memang rombongan berjumlah 23 orang mahasiswa IPB tengah melakukan penelitian di Pulau Sempu.

Kasi Humas Polres Malang Ipda Muhammad Adnan menyatakan, berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi mata diketahui ada 29 orang mahasiswa yang tengah melakukan penelitian di Cagar Alam Pulau Sempu. Penelitian tersebut sedianya terbagi menjadi dua lokasi yakni Telaga Lele berjumlah 23 orang dan lokasi Segara Anakan 5 orang.

Kegiatan penelitian mencangkup bidang pengamatan terhadap flora dan fauna, gua. hingga fotografi konservasi. Kegiatan ekspedisi tersebut diketuai oleh Galang yang merangkap jabatan sebagai pemerhati Herpetofauna.

"Menurut keterangan saksi, diketahui yang bersangkutan melakukan aktivitas sendirian dan pada saat jam makan siang, ternyata Galang belum kembali," ucap Adnan melalui keterangannya, pada Kamis malam (28/12/2023).

Kemudian rombongan berjumlah 28 itu yang seharusnya ditambah Galang Edhi Swasono itu baru menyadari Galang belum kembali. Kemudian mereka memutuskan memulai melaksanakan pencarian hingga pukul 23.00 WIB, pada Rabu malam (27/12/2023). Tetapi hingga tengah malam belum ada tanda-tanda keberadaan Galang ditemukan.

"Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kemudian diteruskan ke Pos Polairud dan Polsek Sumbermanjing Wetan," ucapnya.

Petugas gabungan, terdiri dari Polairud, Polsek Sumbermanjing Wetan, TNI AL, dan relawan langsung merespons laporan tersebut. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kapal boat yang menyisir titik terluar Pulau Sempu. Petugas sempat menemui kendala karena hampir di seluruh kawasan Pulau Sempu tidak ada sinyal komunikasi yang dapat diakses.

“Kendala pencarian faktor cuaca serta keterbatasan sinyal, namun kita terus mengupayakan pencarian melalui jalur darat maupun perairan,” terangnya.