Sandiaga dan Kang Fathan Bicara Potensi Bisnis Kopi dan Geliat UMKM di Cianjur

CIANJUR - Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno didampingi Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, R Fathan Kamil tampil menjadi pembicara tentang potensi bisnis kopi dan geliat pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam acara Ngobrolin Kopi bareng Bang Sandi dan Kang Fathan di D’Colonel Forest Tree Resto Cipanas, Jumat (29/12/2023).

Sebelum sesi Ngobrolin Kopi, Kang Fathan mengajak Sandiaga Uno berkeliling melihat stand booth UMKM binaan PPP di wilayah Kabupaten Cianjur.

Dalam acara Ngobrolin Kopi ini, di hadapan ratusan audiens yang hadir, Kang Fathan bercerita tentang potensi bisnis kopi di Cianjur. Alumni IPB University angkatan 26 ini mengatakan, berdasarkan sumber BPS 2023 luas area perkebunan kopi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 52.431 hektare dengan total produksi 23.618 ton dari jumlah produktivitas 750 kg/hektare.

“Dilihat dari keseluruhan UMKM coffee shop yang ada di Provinsi Jawa Barat, potensi UMKM coffee shop di Kabupaten Cianjur cukup tinggi. Tercatat UMKM coffee shop di Kabupaten Cianjur selama 3 tahun terakhir sebanyak 265 coffee shop,” kata Fathan.

Dirinya menuturkan, DPR RI saat ini tengah merancang RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Dengan menyatunya wilayah tersebut dapat dikoordinasikan sebagai satu wilayah terpadu untuk membangun rencana induk (master plan) Megapolitan Jabodetabekjur.

"Dengan adanya RUU tersebut diharapkan adanya pemerataan sektor ekonomi khususnya di bidang UMKM, lebih khusus UMKM yang bergerak di bidang coffee shop di Kabupaten Cianjur yang notabene-nya masih rendah jika dibandingkan dengan coffee shop di daerah Jabodetabek," ujarnya.

Sementara Sandiaga Uno berinteraksi langsung dengan audiens yang hadir terkait dunia usaha dan kondisi pelaku usaha saat ini. Sandiaga mengatakan, hari ini, PPP Kabupaten Cianjur, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka bisa berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi.