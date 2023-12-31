Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Juni 2024, Venesia Akan Larang Rombongan Turis Besar-besaran dan Pengeras Suara

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:18 WIB
Juni 2024, Venesia Akan Larang Rombongan Turis Besar-besaran dan Pengeras Suara
Venesia larang rombongan turis besar-besaran dan pengeras suara (Foto: IMAGO)
VENESIA - Venesia akan melarang pengeras suara dan kelompok wisatawan yang berjumlah lebih dari 25 orang, dalam upaya mengurangi dampak pariwisata massal di kota Italia.

Pemerintah kota dalam sebuah pernyataan mengatakan aturan baru ini akan mulai berlaku mulai Juni 2024.

“Penggunaan pengeras suara telah dilarang karena dapat menimbulkan kebingungan dan gangguan,” terangnya, dikutip BBC.

Pariwisata yang berlebihan secara luas diakui sebagai masalah mendesak bagi kota kanal, salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Eropa.

Pada September lalu, Venesia menyetujui uji coba biaya 5 euro untuk pengunjung harian.

Elisabetta Pesce, pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan kota tersebut, mengatakan kebijakan terbaru tersebut bertujuan untuk meningkatkan manajemen kelompok yang terorganisir di pusat bersejarah tersebut.

Menurut lembaga statistik nasional Italia, kota ini hanya berukuran 7,6 km persegi (2,7 mil persegi) tetapi menampung hampir 13 juta wisatawan pada 2019.

