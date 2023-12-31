Ganjar Sowan ke Ponpes An-Nawawi Berjan, Disambut Hangat Ribuan Santri

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat Ganjar tiba sekira pukul 11.42 WIB. Tampak Ganjar menggunakan kemeja putih, celana hitam dan peci hitam.

Kehadiran Ganjar itu pun disambut hangat oleh ribuan santri dan santriwati yang ada di Ponpes An-Nawawi tersebut. Tampak sebagian dari mereka juga memegang poster yang bertuliskan ‘Selamat Datang Pak Ganjar Pranowo’.

Selain itu para santri pun juga histeris ketika melihat kehadiran Capres yang didukung oleh Partai Perindo itu. Santriwati pun juga meminta Ganjar untuk berswafoto bersama.

“Ya Allah Pak Ganjar, senyumnya manis banget Pak Ganjar,” sorak para santriwati.

Setelah itu, Ganjar pun langsung menuju tempat acara bersama santri dan santriwati yang disambut oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, KH Achmad Chalwani Nawawi Al-Qodiri Ash-Shomadani.

(Angkasa Yudhistira)