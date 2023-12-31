Gus Yasin Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024: Beliau Mau Dengarkan Bawahan

PURWOREJO - Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen atau yang lebih dikenal Gus Yasin mendoakan agar Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Menurutnya, Ganjar merupakan sosik pemimpin yang mau mendengarkan bawahan.

"Ya karena saya sudah mendampingi beliau (Ganjar), saya mendengar, saya melihat dan saya baru tahu kalau pimpinan yang mau mendengarkan bawahan ya baru Mas Ganjar," kata Gus Yasin di Ponpes Al Iman Bulus, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

"Jadi saya pengen beliau maju lagi, karena nantinya ketika beliau jadi, juga kita bisa memberikan masukan apa-apa itu lebih mudah," sambungnya.

Gus Yasin berharap agar nantinya Ganjar dapat menjalankan program-programnya saat terpilih menjadi Presiden. Termasuk, program gaji guru ngaji.

"Karena kita kan saat ini musuh kita narkoba, musuh kita teroris, musuh kita intoleransi. Nah ini kan bisa dimasuki kalau kita mau melibatkan guru agama," ujarnya.

Dia mengatakan jika ingin melibatkan guru agama dalam pendidikan anak-anak, maka diperlukan gaji. Sebab, kata dia, dengan guru ngaji karakter anak-anak pun dapat dididik dengan baik.