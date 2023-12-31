Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gus Yasin Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024: Beliau Mau Dengarkan Bawahan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:14 WIB
Gus Yasin Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024: Beliau Mau Dengarkan Bawahan
Gus Yasin dan Ganjar Pranowo (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

PURWOREJO - Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maimoen atau yang lebih dikenal Gus Yasin mendoakan agar Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Menurutnya, Ganjar merupakan sosik pemimpin yang mau mendengarkan bawahan.

"Ya karena saya sudah mendampingi beliau (Ganjar), saya mendengar, saya melihat dan saya baru tahu kalau pimpinan yang mau mendengarkan bawahan ya baru Mas Ganjar," kata Gus Yasin di Ponpes Al Iman Bulus, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

"Jadi saya pengen beliau maju lagi, karena nantinya ketika beliau jadi, juga kita bisa memberikan masukan apa-apa itu lebih mudah," sambungnya.

Gus Yasin berharap agar nantinya Ganjar dapat menjalankan program-programnya saat terpilih menjadi Presiden. Termasuk, program gaji guru ngaji.

"Karena kita kan saat ini musuh kita narkoba, musuh kita teroris, musuh kita intoleransi. Nah ini kan bisa dimasuki kalau kita mau melibatkan guru agama," ujarnya.

Dia mengatakan jika ingin melibatkan guru agama dalam pendidikan anak-anak, maka diperlukan gaji. Sebab, kata dia, dengan guru ngaji karakter anak-anak pun dapat dididik dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement