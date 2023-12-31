Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Manfaatkan Bonus Demografi, Alam Ganjar Ajak Anak Muda Berani Bermimpi Besar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:09 WIB
Manfaatkan Bonus Demografi, Alam Ganjar Ajak Anak Muda Berani Bermimpi Besar
Alam Ganjar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengajak seluruh anak muda untuk berani bertindak dan memiliki keberanian dalam mengejar mimpi.

"Anak muda Indonesia saat ini harus punya keberanian naik level untuk mendunia. Caranya dengan berkontribusi dalam mengejar cita-cita yang memiliki tujuan kebermanfaatan bagi orang banyak," ungkap Alam Ganjar, Sabtu 30 Desember 2023.

Hal tersebut disampaikan Alam dihadapan ribuan pemuda Banyuwangi yang hadir dalam kegiatan Gesah Bareng Mas Alam Ganjar di Hotel El Royale Banyuwangi.

Alam meyakini bahwa generasi muda Indonesia mampu menatap bonus demografi secara optimal. Dirinya menilai banyak generasi muda yang mampu bersaing dan menorehkan prestasi di level internasional.

"Banyak masyarakat Indonesia yang sudah berkontribusi di dunia internasional, ini menjadi bukti konkret bahwa kita bisa bermanfaat bahkan diapresiasi secara internasional," jelas Alam.

Maka, menurut Alam, tidak ada pilihan lain selain mengambil peluang bonus demografi tersebut apabila ingin mengejar cita-cita Indonesia emas 2045.

"Tantangan Indonesia saat ini soal memanfaatkan bonus demografi, bonus demografi ini harus kita ambil atau kita akan kehilangan momen tersebut dan malah berpotensi menjadi petaka, ini pilihan kita sebagai generasi muda," lanjut Alam.

