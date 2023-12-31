Relawan Kunjungi Kampung Buruh di Cirebon, Perkuat Dukungan Ganjar-Mahfud

CIREBON - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) dari kalangan buruh kembali melanjutkan salah satu program GBB Goes to Kampung Buruh di Cirebon, Jawa Barat.

Pada, Sabtu 30 Desember 2023, para buruh di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disambangi relawan GBB.

Dalam kunjungannya ke kampung buruh tersebut, relawan juga menggelar kegiatan Cinema Ganjaran dan ngriung atau makan bersama.

"Bersama ratusan pekerja informal di sini, kita nonton bareng perjalanan relawan GBB, dan perjalanan Bapak Ganjar dan Mahfud. Kita lihat bersama track record dan program-program dari mereka," ujar Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto, dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).

Dia meyakini, kegiatan ini bisa menguatkan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud dari kalangan buruh atau pekerja informal. Meski sempat diguyur hujan, namun acara tetap berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar yang berduyun-duyun terus mendatangi lokasi acara.

"Melihat antusiasme warga pada malam hari ini, keyakinan dan tekad bulat kami untuk memenangkan Pak Ganjar-Mahfud di Cirebon semakin menebal. Berita-berita miring yg selama ini kami dengar tentang perpindahan suara pendukung Pak Ganjar-Mahfud tidak terbukti,” kata Kelik.

GBB juga hadir untuk mensosialisasikan berbagai program andalan Ganjar-Mahfud. Salah satunya Program Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan

BACA JUGA: Aktivis 98 Sebut Relawan Ganjar Korban Penganiayaan Oknum TNI sebagai Pahlawan Demokrasi

Program lainnya juga yakni 1 sarjana, 1 keluarga. Dengan program ini, diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan. Sebab, SDM pedesaan bisa mengembangkan desanya, sehingga industri dan infrastruktur desa ikut berkembang

"Hanya Pak Ganjar-Mahfud yang akan mampu membawa bangsa ini keluar dari jerat kemiskinan. Program satu desa satu dokter ataupun satu keluarga satu sarjana, merupakan program yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah serta terjangkau oleh masyarakat,” tutur Kelik.