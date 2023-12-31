Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Kunjungi Kampung Buruh di Cirebon, Perkuat Dukungan Ganjar-Mahfud

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:52 WIB
Relawan Kunjungi Kampung Buruh di Cirebon, Perkuat Dukungan Ganjar-Mahfud
Relawan Ganjar-Mahfud menyambangi Kampung Ganjar di Cirebon (Foto: Istimewa)
A
A
A

CIREBON - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) dari kalangan buruh kembali melanjutkan salah satu program GBB Goes to Kampung Buruh di Cirebon, Jawa Barat.

Pada, Sabtu 30 Desember 2023, para buruh di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disambangi relawan GBB.

Dalam kunjungannya ke kampung buruh tersebut, relawan juga menggelar kegiatan Cinema Ganjaran dan ngriung atau makan bersama.

"Bersama ratusan pekerja informal di sini, kita nonton bareng perjalanan relawan GBB, dan perjalanan Bapak Ganjar dan Mahfud. Kita lihat bersama track record dan program-program dari mereka," ujar Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto, dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).

Dia meyakini, kegiatan ini bisa menguatkan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud dari kalangan buruh atau pekerja informal. Meski sempat diguyur hujan, namun acara tetap berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar yang berduyun-duyun terus mendatangi lokasi acara.

"Melihat antusiasme warga pada malam hari ini, keyakinan dan tekad bulat kami untuk memenangkan Pak Ganjar-Mahfud di Cirebon semakin menebal. Berita-berita miring yg selama ini kami dengar tentang perpindahan suara pendukung Pak Ganjar-Mahfud tidak terbukti,” kata Kelik.

GBB juga hadir untuk mensosialisasikan berbagai program andalan Ganjar-Mahfud. Salah satunya Program Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan

Program lainnya juga yakni 1 sarjana, 1 keluarga. Dengan program ini, diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan. Sebab, SDM pedesaan bisa mengembangkan desanya, sehingga industri dan infrastruktur desa ikut berkembang

"Hanya Pak Ganjar-Mahfud yang akan mampu membawa bangsa ini keluar dari jerat kemiskinan. Program satu desa satu dokter ataupun satu keluarga satu sarjana, merupakan program yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah serta terjangkau oleh masyarakat,” tutur Kelik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement