Ganjar-Mahfud Komitmen Majukan Kaum Perempuan, Perindo: Wujudkan SDM Unggul dan Berkualitas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:56 WIB
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengatakan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD -- yang juga diusung oleh Partai Perindo -- sangat peduli terhadap kaum perempuan dalam program kerjanya jika terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu dibuktikan dari rekam jejak Ganjar Pranowo ketika menjadi anggota DPR RI dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Ganjar-Mahfud peduli terhadap perempuan karena yakin perempuan penting untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Ike kepada wartawan, Senin (1/1/2024).

Menurutnya ketika duduk sebagai anggota legislatif dan Gubernur Jateng, Ganjar sangat konsen terhadap persoalan perempuan agar memprioritaskan suara kaum hawa.

"Waktu di legislatif, Mas Ganjar paling getol memperjuangkan kuota minimal 30% perempuan di Parlemen," kata Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) ini.

Selain itu, Ike menuturkan ketika menjabat orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar berhasil menurunkan angka stunting, jumlah kematian ibu, bayi dan balita. Memberikan program kredit UMKM agar perempuan lebih mandiri.

"Apalagi nanti ketika terpilih menjadi Presiden," tambahnya.

