Ketika Perajin Ukir di Jepara Curhat soal Permodalan ke Ganjar Pranowo

JEPARA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi perajin ukir Gebyok di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). Dalam kunjungan itu, Ganjar dikeluhi terkait permodalan oleh perajin ukir.

Salah satu seorang perajin ukir menyebutkan, rata-rata kendala yang dialami perajin ukir adalah permodalan. Ia menyebutkan bahwa mereka mengutang dari bank hanya bisa Rp5-Rp10 juta. Modal itu pun hanya bisa membeli kayu.

“Rata-rata permodalannya yang kurang, jadi modalnya dapat Rp5 juta sampai Rp15 juta sudah habis untuk tenaga sama beli kayu,” kata perajin ukir.

Oleh karena itu, perajin ukir itu berharap agar Ganjar bisa mencarikan solusi dari kendala yang mereka terima, khususnya kemudahan modal.