Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketika Perajin Ukir di Jepara Curhat soal Permodalan ke Ganjar Pranowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:03 WIB
Ketika Perajin Ukir di Jepara Curhat soal Permodalan ke Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo kunjungi Desa Pengrajin Ukir Gebyok di Jepara (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

JEPARA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi perajin ukir Gebyok di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). Dalam kunjungan itu, Ganjar dikeluhi terkait permodalan oleh perajin ukir.

Salah satu seorang perajin ukir menyebutkan, rata-rata kendala yang dialami perajin ukir adalah permodalan. Ia menyebutkan bahwa mereka mengutang dari bank hanya bisa Rp5-Rp10 juta. Modal itu pun hanya bisa membeli kayu.

“Rata-rata permodalannya yang kurang, jadi modalnya dapat Rp5 juta sampai Rp15 juta sudah habis untuk tenaga sama beli kayu,” kata perajin ukir.

Oleh karena itu, perajin ukir itu berharap agar Ganjar bisa mencarikan solusi dari kendala yang mereka terima, khususnya kemudahan modal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement