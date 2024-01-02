Anggota Tak Jaga Netralitas, Pimpinan Satpol PP Garut: Sedang Diproses Provost!

GARUT - Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus Agus Sofyan angkat bicara soal video viral sejumlah orang diduga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyampaikan dukungan secara tidak langsung terhadap Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Agus mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, baru pagi tadi Satpol PP Garut ikrar netralitas dalam Pemilu 2024.

"Kami sangat menyayangkan, karena baru tadi kami ikrar netralitas. Saat ini kaitan dengan video tersebut sedang kami proses dengan provost Satpol PP Garut," kata Tubagus kepada wartawan, Selasa (2/1/2023).

Pihaknya akan bergerak cepat menangani persoalan tersebut dengan memanggil setiap orang yang ada di video viral tersebut. Soal kapan waktu video tersebut dibuat dia juga akan mendalami lebih lanjut.

“Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, namun kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar. Untuk pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota, sekitar pengkolan, Jalan Ahmad Yani," kata Agus.

Dirinya menyayangkan karena para personel tersebut mengenakan seragam dan mengatasnamakan Satpol PP Kabupaten Garut.

Agus mengungkap bahwa status para petugas dalam video bukanlah ASN/PNS dan PPPK. Menurutnya, ke-13 personel yang ada dalam rekaman video viral itu berstatus sebagai Sukwan. “Mereka memang anggota Satpol PP, status mereka di kami ini Sukwan,” ucapnya.