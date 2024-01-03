Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Hentikan Pembicaraan Gencatan Senjata dengan Israel Pasca Pembunuhan Wakil Ketua Al-Arouri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:14 WIB
Hamas Hentikan Pembicaraan Gencatan Senjata dengan Israel Pasca Pembunuhan Wakil Ketua Al-Arouri
Foto: Reuters.
ANKARA - Hamas telah membekukan pembicaraan mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza atau kemungkinan kesepakatan pembebasan sandera dengan Israel, menurut sumber Palestina pada Selasa, (2/1/2024). Langkah itu dilakukan setelah pembunuhan wakil pimpinan Hamas oleh Israel dalam serangan di Beirut, Lebanon.

“Hamas mengatakan kepada mediator tentang keputusannya untuk membekukan semua diskusi mengenai gencatan senjata di Gaza atau pertukaran sandera dengan Israel,” kata sumber tersebut kepada Anadolu.

Wakil Ketua Hamas, Saleh Al-Arouri, dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak Israel di kantor Hamas di ibu kota Lebanon, Beirut, menurut Kantor Berita Nasional resmi Lebanon.

Hamas membenarkan bahwa Arouri dan dua komandan sayap militernya, Brigade Al-Qassam, tewas dalam serangan yang menyebabkan sedikitnya enam orang tewas.

Arouri adalah pemimpin Hamas paling senior yang dibunuh oleh Israel sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.

Halaman:
1 2
      
