Gempa M5,9 Guncang Bayah Banten, Terasa hingga Pandeglang

LEBAK - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,9 mengguncang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan sekitarnya, Rabu (3/1/2024).

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lokasi gempa berpusat di 7.57 Lintang Selatan, 106.14 Bujur Timur (72 Kilometer Barat Daya Bayah-Banten) dengan kedalaman 74 Kilometer.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan saat ini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi.

"Belum ada laporan, relawan masih melakukan penyusuran mengenai dampak,"kata Febby saat dihubungi melalui telepon seluler.

Meski demikian, Febby mengimbau agar warga tetap waspada mengenai potensi adanya gempa susulan.

"Tidak berpotensi tsunami tapi masyarakat tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang terjadi," katanya.