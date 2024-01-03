Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,9 Guncang Bayah Banten, Terasa hingga Pandeglang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |08:15 WIB
Gempa M5,9 Guncang Bayah Banten, Terasa hingga Pandeglang
Gempa M5,9 guncang Bayah, banten (Foto : Istimewa)
A
A
A

LEBAK - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,9 mengguncang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan sekitarnya, Rabu (3/1/2024).

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lokasi gempa berpusat di 7.57 Lintang Selatan, 106.14 Bujur Timur (72 Kilometer Barat Daya Bayah-Banten) dengan kedalaman 74 Kilometer.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan saat ini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi.

"Belum ada laporan, relawan masih melakukan penyusuran mengenai dampak,"kata Febby saat dihubungi melalui telepon seluler.

Meski demikian, Febby mengimbau agar warga tetap waspada mengenai potensi adanya gempa susulan.

"Tidak berpotensi tsunami tapi masyarakat tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang terjadi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Banten Gempa Bayah gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement