Kerinci Diguyur Hujan Lebat di Tahun Baru, Satu Orang Meninggal Terseret Material Longsor

KERINCI - Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyebabkan longsor dan banjir sejak Senin 1 Januari 2024. Bukan saja kerugian material dialami warga, namun 1 warga dilaporkan meninggal dunia terseret longsor dan 3 orang warga mengalami luka-luka.

Informasi uang berhasil dihimpun menyebutkan bencana alam banjir dan longsor ini mengakibatkan adanya korban luka dan meninggal dunia.

Korban meninggal dunia terjadi di Titik Longsor Jalan Raya Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci, saat itu korban Safrizal (50) dari Arah Siulak Deras menuju Lubuk Nagodang, pada saat alat berat sedang membersihkan jalan, tiba tiba korban melintas dan pada saat itu longsor susulan terjadi sehingga korban terdorong ke Sungai bersama motor Beat warna putih.

Keesokan hari Selasa 2 Januari 2024 pukul 10.00 Wib di Aliran Sungai Batang Merao Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Sementara korban luka-luka dialami warga di Dusun Talang angin Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Tiga orang luka-luka yakni Lusi (20), Andik (20) dan Rifki (2), korban langsung diberikan pertolongan oleh tim medis di puskesmas terdekat.

Kabag ops Polres Kerinci AKP Sampe Nababan saat dikonfirmasi membenarkan hal ini.

"Bencana alam banjir dan longsor tahun ini selain kerugian material juga kita mengalami kerugian jiwa. Satu warga dinyatakan meninggal dunia terseret longsor susulan, korban ditemukan keesokan harinya sejauh 10 kilometer. Jasad korban sudah diserahkan pihak keluarga untuk disemayamkan," ujar Nababan Rabu (3/1/2024).