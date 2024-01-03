Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kerinci Diguyur Hujan Lebat di Tahun Baru, Satu Orang Meninggal Terseret Material Longsor

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:55 WIB
Kerinci Diguyur Hujan Lebat di Tahun Baru, Satu Orang Meninggal Terseret Material Longsor
Satu orang meninggal terseret longsor di Kerinci (Foto: Istimewa)
A
A
A

KERINCI - Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyebabkan longsor dan banjir sejak Senin 1 Januari 2024. Bukan saja kerugian material dialami warga, namun 1 warga dilaporkan meninggal dunia terseret longsor dan 3 orang warga mengalami luka-luka.

Informasi uang berhasil dihimpun menyebutkan bencana alam banjir dan longsor ini mengakibatkan adanya korban luka dan meninggal dunia.

Korban meninggal dunia terjadi di Titik Longsor Jalan Raya Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci, saat itu korban Safrizal (50) dari Arah Siulak Deras menuju Lubuk Nagodang, pada saat alat berat sedang membersihkan jalan, tiba tiba korban melintas dan pada saat itu longsor susulan terjadi sehingga korban terdorong ke Sungai bersama motor Beat warna putih.

Keesokan hari Selasa 2 Januari 2024 pukul 10.00 Wib di Aliran Sungai Batang Merao Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Sementara korban luka-luka dialami warga di Dusun Talang angin Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Tiga orang luka-luka yakni Lusi (20), Andik (20) dan Rifki (2), korban langsung diberikan pertolongan oleh tim medis di puskesmas terdekat.

Kabag ops Polres Kerinci AKP Sampe Nababan saat dikonfirmasi membenarkan hal ini.

"Bencana alam banjir dan longsor tahun ini selain kerugian material juga kita mengalami kerugian jiwa. Satu warga dinyatakan meninggal dunia terseret longsor susulan, korban ditemukan keesokan harinya sejauh 10 kilometer. Jasad korban sudah diserahkan pihak keluarga untuk disemayamkan," ujar Nababan Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement