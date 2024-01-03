Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya Aceh Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,4 mengguncang wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Rabu (3/1/2024) pagi.

"Mag:3.4, 03-Jan-2024 05:41:54 WIB, Lok:4.77LU, 96.20BT (26 km BaratDaya KAB-PIDIEJAYA-ACEH), Kedalaman:11 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )