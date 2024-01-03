Upah Tak Dibayar Sesuai Janji, 2 Perempuan di Blitar Dibunuh

BLITAR - Pembunuhan dua perempuan yang jasadnya ditemukan membusuk di dalam rumah Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, diduga bermotifkan sakit hati.

Jasad kedua perempuan yang salah satunya adalah pemilik rumah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Bagian belakang kepala korban diketahui pecah dengan bagian wajah terdapat luka serius hingga sulit dikenali.

Dalam pemeriksaan terungkap, terduga pelaku, yakni laki-laki berinisial AF (21) marah lantaran upahnya bekerja tidak diberikan sesuai perjanjian.

"Motifnya kecewa karena upah tidak sesuai kontrak kerja," ujar Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Sjamsul Anwar kepada wartawan Selasa (2/1/2024).

Salah satu korban yang diketahui bernama Ragil Sukarno Utomo alias Sinyo Erlin (50) merupakan pemilik rumah sekaligus majikan pelaku.

Sedangkan korban tewas lainnya bernama Luciani Santoso (53), yang diketahui sebagai pembantu.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah korban juga menjadi shelter penitipan anjing dan kucing.

Untuk merawat anjing dan kucing selama dititipkan, korban mempekerjakan pelaku AF.

Sesuai perjanjian, pelaku AF diupah Rp3 juta, namun oleh korban kesepakatan itu diingkari (wanprestasi). Korban hanya mengupah Rp1 juta, namun itupun tidak kunjung dibayarkan.