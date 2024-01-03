7 Fakta Baru Suami Mutilasi Istri di Malang, Potongan Tubuh Korban Dicuci Pakai Deterjen

MALANG - Sejumlah fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan dan mutilasi oleh James Loodewyk Tomatala (61) ke istrinya sendiri di Malang. Pria pensiunan pegawai PLN ini ternyata dengan kejinya membunuh dan memutilasi korbannya.

Sejumlah fakta terungkap dari hasil penyelidikan kepolisian. Di mana dari 7 fakta yang ada, nomor 1 adalah pelaku sempat mencuci potongan tubuh korban.

7. Korban sempat alami kekerasan beberapa kali

Sebelum dihabisi nyawanya oleh sang suami, diketahui Ni Made Sutarini (55) perempuan asal Klungkung, Bali, ini ternyata beberapa kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan perlakuan kasar dari suaminya itu diterimanya setelah menikah.

Kanit IV Pidsus Satreskrim Polresta Malang Kota Ipda Aji Lukman Syah membenarkan korban kerap disiksa dan mengalami kekerasan dari suaminya James Loodewyk Tomatala. Hal ini dikatakan Aji, sesuai keterangan dari anak laki-laki korban, yang kini tinggal di Bali.

"Iya betul (sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga) dijelaskan anaknya juga oleh anak kandungnya sendiri, memang dari dulu dialami istrinya selama hidupnya dia mengalami kekerasan," ucap Aji Lukman Syah.

6. Korban kabur ke rumah keluarganya karena ulah suaminya

Akibat terus-terusan menerima tindakan kekerasan dari suaminya membuat Ni Made Sutarini pergi dari rumah. Tindakan itu ia lakukan pada 5 Juli 2023 lalu, saat itu pergi ke rumah keluarganya di Klungkung, Bali.

"Korban meninggalkan rumah adalah ke tempat keluarganya, awal 5 Juli 2023 yang dituju adalah salah satu keluarganya yang berdomisili di salah satu daerah di Pulau Bali," ujar Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, Selasa siang.