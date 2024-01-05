Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada Potensi Hujan Disertai Petir!

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta hari ini, Jumat (5/1/2024), diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan di pagi hingga dini hari.

Dilansir dari situs resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sedangkan wilayah lain akan berawal tebal.

Dan pada siang harinya, hujan dengan intensitas ringan bakal mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir, dan angin kencang berdurasi singkat yang terjadi di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore hari," tulis BMKG pada laman resminya seperti dikutip.

Beranjak ke malam hingga dini hari, wilayah Jakarta akan berselimut awan tebal hingga hujan ringan.

Untuk suhu udara sendiri berada di kisaran 25 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 75 sampai 100 persen.

(Awaludin)