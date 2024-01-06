Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jualan Sabu di Rumah, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:30 WIB
Jualan Sabu di Rumah, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PADANGSIDIMPUAN - Seorang pria berinisial KB, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara ditangkap aparat Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu.

Tersangka yang merupakan residivis ini ditangkap petugas di kediamannya usai bertransaksi narkotika sabu dengan barang bukti 77 bungkus plastik berisikan narkotika sabu dengan berat 16,17 gram.

Informasi yang dihimpun, Jumat (5/1/2024). Penangkapan pria berusia 36 tahun ini berawal dari laporan masyarakat yang resah akan peredaran narkotika jenis sabu di tempat tinggal mereka. Dalam laporan tersebut, petugas mendapat informasi bahwasanya di kawasan Kampung Salak ada sebuah rumah yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba.

Mendapat laporan tersebut, petugas langsung terjun ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Saat itulah, petugas mendapati seorang pria dengan gelagat mencurigakan berada di dalam sebuah rumah.

Melihat hal itu, tim opsnal Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan langsung menghampiri tersangka. Tanpa basa-basi, petugas langsung melakukan penangkapan.

“Personil langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan personil menemukan barang bukti sabu di atas di lantai kamar tersangka,” beber Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080//ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803//narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176252//ammar_zoni-fv7R_large.jpg
Ammar Zoni Langsung Dipindah ke Rutan Cipinang Usai Kepergok Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176156//ammar_zoni-jwSh_large.jpg
Perjalanan Kasus Ammar Zoni, Dipenjarapun Tak Bisa Lepas dari Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958//ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949//ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement