Caleg Partai Perindo Diska Resha Ajak Warga Jagakarsa Tak Golput

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra, menyosialisasikan KTA Asuransi di Jalan Moch Kahfi 1 Gg Benda dalam RT 007/01 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024). Sosialisasi itu turut dihadiri oleh RT, RW dan LMK hingga ratusan warga.

Dia menyampaikan, mekanisme program KTA berasuransi ini dengan manfaat sebesar Rp300 ribu untuk sakit dan Rp3 juta untuk meninggal.

"Jagakarsa dan Kelurahan Ciganjur saya memperkenalkan diri kepada masyarakat di sini. Kemudian saya juga memperkenalkan program Partai Perindo KTA asuransi kecelakaan dengan saldo Rp3,3 juta," kata Diska.

Pada kesempatan itu, dia turut mengajak warga tidak golput pada Pemilu 14 Februari 2024. Sebab suara rakyat sangat menentukan lima tahun ke depan.

"Rata-rata mereka pesimis tentang pemilu calegnya bakal janji komitmen atau bagaimana. Semoga masyarakat tidak ada golput, melek tentang politik, jangan sampai DKI Jakarta diteruskan oleh orang-orang yang salah," ucapnya.

"Semoga DKI Jakarta ini bisa menemukan calon-calon pemimpin mereka di wilayah-wilayah dapil 8. Saat ini saya menjadi caleg saya meyakinkan mereka dan semoga masyarakat tidak ada yang namanya golput karena 45-60 persen ini anak-anak muda yang akan memilih," katanya.

Lebih lanjut, dia mendukung adanya ekonomi digital di tengah masyarakat.