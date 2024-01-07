Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Bantu Masyarakat Johar Baru Lewat Bazar Murah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |02:31 WIB
Caleg Partai Perindo Bantu Masyarakat Johar Baru Lewat Bazar Murah
Caleg Partai Perindo Nia Sita Mahesa saat gelar bazar murah di Johar Baru, Jakpus, Sabtu (6/1/2024). (MPI/Wiwie)
A
A
A

JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil 1 DKI Jakarta dari Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, optimis sosialisasi dan bazar tebus murah yang digelar di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024) membawa dampak positif.

Tidak hanya membantu masyarakat, kegiatan bazar tebus murah ini membuat Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu jadi lebih dikenal dekat di kalangan masyarakat, khususnya warga Jakarta.

“Insya Allah semua mendukung Partai Perindo ya dengan visi misinya dan juga mendukung saya dan Ibu Liliana pada pemilihan Februari mendatang,” ujar Nia, saat diwawancara, di sela-sela kegiatan, Sabtu, (6/1/2023).

Melalui kegiatan tersebut, Nia berharap perekonomian warga bisa terbantu.

Selain itu ia memastikan kepada warga, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu selalu membuka pintu untuk mendengar keluhan rakyat kecil.

“Harapannya tentunya kita bisa membantu meringankan perekonomian masyarakat di sini ya khususnya ya, Jakarta Pusat,” ungkap Nia.

“Jadi sehingga mereka bisa teringankan, terus kemudian misalkan kalau ada hal-hal lain yang Partai bisa bantu, pasti nanti kita bantu melalui organisasi struktur Partai Perindo,” lanjutnya.

