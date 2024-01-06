Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |23:20 WIB
Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Partai Perindo
Liliana Tanoesoedibjo saat menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Jaksel, Sabtu (6/1/2024). (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu di Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Liliana ditemani sang suami, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra.

Dalam sambutannya, Liliana mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi ibu-ibu. Khususnya bazar murah yang digelar di tengah melonjaknya harga bahan pokok.

"Kami peduli dengan ibu-ibu sekalian. Kami sangat peduli dengan kesehatan ibu-ibu, dengan bapak-bapak serta kesejahteraan ibu-bapak sekalian di sini," kata Liliana di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, caleg DPR RI dapil Jakarta II dari Partai Perindo itu menyatakan untuk mencapai kesejahteraan, perlu kerja sama antar semua pihak.

Sebelumnya, Liliana mengatakan kegiatan cek gratis dan bazar murah merupakan bukti perjuangan Partai Perindo bersama rakyat untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement