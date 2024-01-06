Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo: Bentuk Kepedulian Partai Perindo

Liliana Tanoesoedibjo saat menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Jaksel, Sabtu (6/1/2024). (MPI/Arif Julianto)

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu di Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Liliana ditemani sang suami, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra.

Dalam sambutannya, Liliana mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi ibu-ibu. Khususnya bazar murah yang digelar di tengah melonjaknya harga bahan pokok.

"Kami peduli dengan ibu-ibu sekalian. Kami sangat peduli dengan kesehatan ibu-ibu, dengan bapak-bapak serta kesejahteraan ibu-bapak sekalian di sini," kata Liliana di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, caleg DPR RI dapil Jakarta II dari Partai Perindo itu menyatakan untuk mencapai kesejahteraan, perlu kerja sama antar semua pihak.

Sebelumnya, Liliana mengatakan kegiatan cek gratis dan bazar murah merupakan bukti perjuangan Partai Perindo bersama rakyat untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.