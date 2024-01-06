Komentar Warga Soal Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Perindo di Bintaro

JAKARTA - Partai Perindo rutin menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah di sejumlah lokasi. Kegiatan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat, khususnya yang belum mampu.

Tanggapan positif pun menyertai kegiatan tersebut. Salah satunya dari penerima, Sartini. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif di tengah melonjaknya harga bahan pokok.

Ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam urusan belanja, maka merasa sangat diuntungkan.

"Sangat terbantu sekali buat masyarakat, untuk bisa mendapatkan sembakonya itu, Karena ibu-ibu butuh banget buat keperluan sehari-harinya," kata Sartini yang berprofesi sebagai pedagang kerupuk.

Hal itu diungkapkan Sartini saat mengikuti bazar murah dan cek kesehatan gratis yang disediakan Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Bak ketiban durian runtuh, Sartini bukan hanya mendapatkan sembako dengan harga miring. Namun, dagangannya juga diborong oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra.