Mahfud MD Minta Rakyat Pilih Pemimpin Sesuai Nurani, Partai Perindo: Sikap Negarawan!

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad merespons sikap Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD yang meminta rakyat memilih pemimpin dengan hati nurani saat acara Sholawat Persatuan Indonesia digelar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Abdul Khaliq Ahmad yang juga Jubir Nasional Partai Perindo itu mengapresiasi sikap kenegarawanan sosok Mahfud MD yang tidak memaksakan atau mengarahkan warga Demak untuk memilihnya yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo.

"Partai Perindo mengapresiasi sikap kenegarawanan Cawapres Mahfud MD dalam sambutan di acara Sholawat Persatuan Indonesia di Demak yang menyatakan bahwa dalam menghadapi Pilpres silahkan pilih calon sesuai hati nurani, karena Pemilu diadakan untuk memilih pemimpin yang benar dan dapat meneruskan arah perjuangan bangsa," kata Abdul Khaliq saat dikonfirmasi, Sabtu (6/1/2024).

Menurutnya, Mahfud MD tidak memaksakan dan mengarahkan pilihan ke paslon Ganjar-Mahfud, melainkan mengajak masyarakat untuk mengenali calon dari rekam jejaknya terlebih dahulu secara seksama.

"Hal tersebut lantaran menunjukkan karakter pemimpin yang sesungguhnya," tambah Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat).