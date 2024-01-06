Caleg Partai Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Jatinegara

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera semakin menunjukkan komitmennya untuk menjawab keresahan masyarakat.

Melihat masyarakat merasa kesulitan membeli kebutuhan bahan pokok, Berman Nainggolan yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari Partai Perindo mengadakan bazar minyak goreng dengan mematok harga sangat murah.

Warga Kampung Rawagelam RT 002/06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang berkumpul di Sekretariat RT antusias menghadiri bazar yang digagas Berman Nainggolan dan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur itu.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur itu turun langsung berinteraksi dengan warga sekaligus membagikan minyak goreng murah yang ditebus dengan harga Rp5 ribu per liter. Tak Warga dapat menebus sebanyak dua liter.

Warga yang mayoritas dari kalangan emak-emak berteriak kegirangan kala Berman menyebut bahwa mereka akan mendapatkan dua liter minyak goreng.

Dengan membawa uang hanya Rp10 ribu, mereka pun pulang dengan dua botol minyak goreng di tangan. Meski tampak berebut, barisan emak-emak itu tetap tertib hingga seluruhnya mendapatkan minyak.

Emak-emak semakin senang saat Berman menyebut bahwa dua minggu lagi dia dan Perindo akan kembali membawa minyak goreng serta tambahan beras dengan harga yang murah.

"Dua minggu mendatang mudah-mudahan minyak goreng dan beras," ujar Berman kepada warga di Kampung Rawagelam RT 002/06, Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).