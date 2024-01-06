Advertisement
NEWS

Senangnya Warga Malang Dapat Pengobatan Gratis dari Partai Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:48 WIB
Senangnya Warga Malang Dapat Pengobatan Gratis dari Partai Perindo
Cek kesehatan gratis dari Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Partai Perindo mengadakan bakti sosial berupa pengobatan kesehatan gratis dan sembako murah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan diadakan di kompleks Rest Area Karangploso, Kabupaten Malang, pada Sabtu (6/1/2024).

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini diadakan sejak Sabtu pagi. Tampak ratusan warga Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, begitu antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang dipersembahkan DPW Partai Perindo Jawa Timur bekerjasama dengan RS Bina Sehat.

Kegiatan ini juga sekaligus momen sosialisasi tiga calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo yakni Christophorus Taufik dari caleg Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya, Bagyo Sulaksono caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Malang raya, dan Lukman Hakim Nur Imaduddin, caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil Karangploso.

Terlihat masyarakat bisa memeriksakan mulai tensi darah, keluhan kesehatan yang dialami, berkonsultasi dengan dokter yang disiapkan, hingga mendapatkan resep obat langsung di lokasi. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, masyarakat bisa langsung membeli bazar murah minyak goreng seharga Rp 5.000 per satu liternya.

Muslifah, seorang warga Desa Donowarih, Karangploso, mengaku sengaja datang ke Rest Area Karangploso untuk mengantri mendapatkan minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Apalagi seorang anaknya yang masih berusia 6 tahun sedang dalam kondisi batuk pilek

"Ini kan anak lagi batuk pilek, lagi musimnya gini, sudah ada obat di rumah. Tapi ada pemeriksaan kesehatan ya sudah ikut saja, biar dapat obat gratis lagi," ucap Muslifah, didampingi suaminya.

Halaman:
1 2
      
