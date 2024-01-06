Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Menteng Dalam

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:40 WIB
Caleg Perindo Diska Resha Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Menteng Dalam
Caleg Perindo Diska Resha (Foto: MPI)
JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra sosialisasikan KTA Asuransi di Jalan Rasamala, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Di hadapan puluhan emak-emak, Diska menceritakan bahwa awalnya dirinya memperkenalkan diri dan memperkenalkan program-program dari Partai Perindo salah satunya KTA Asuransi.

"Alhamdulillah di kelurahan Menteng dalam Rasamala memperkenalkan diri siapa diri saya tujuan saya di sini program-program partai juga ke depan seperti kartu tanda asuransi kecelakaan. Jadi masyarakat semoga turut merasakan dampak positif dari program partai," kata dia.

Selain memperkenalkan KTA, Diska juga mendata warga sekitar untuk mendapatkan sembako murah. Nampak puluhan warga sangat antusias dengan kehadiran caleg dari partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Alhamdulillah mereka antusias dan banyak bertanya bagaimana teknis per reimbursement nya KTA Asuransi, Bagaimana cara mendaftarkannya banyak hal-hal yang yang bertanya dari mereka," ucap dia.

